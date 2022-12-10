Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 декабря: 12 человек госпитализировали за сутки

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 918 случаев заражения коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 918 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 541 человек, 3 168 пациентов умерли. Госпитализировали 12 жителей региона.

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