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НовостиЗдоровье10 декабря 2022 9:15

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 декабря: 12 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 10 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 918 случаев заражения коронавирусом.

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 918 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 918 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 541 человек, 3 168 пациентов умерли. Госпитализировали 12 жителей региона.

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