Прокурор Смоленской области взял на контроль проверку по ДТП в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Для координации работы правоохранительных органов, а также установления всех обстоятельств произошедшего на место ДТП в Кардымовском районе выехал прокурор Смоленской области Сергей Карапетян. Авария произошла 12 декабря на 363-м км трассы «Москва-Минск» в районе деревни Каменки. Столкнулись фура и два микроавтобуса.

По информации пресс-службы регионального УМВД, двое из восьми пострадавших погибли. Пассажиры «Газели» скончались в машине скорой помощи.

— В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка, ход проведения которой находится на контроле у прокурора области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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