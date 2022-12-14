Алексей Островский проведет Прямую линию с жителями Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

14 декабря в 12.00 в прямом эфире канала Россия 24 губернатор Алексей Островский проведёт итоговую Прямую линию с жителями области.

– Как всегда, готов открыто ответить на все волнующие вас вопросы, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Позвонить в прямой эфир можно по телефону +7 (4812) 68-48-03 с 12.00 до 13.30.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале Россия-24, а также странице губернатора Вконтакте. Повтор линии в записи – на России 24 завтра, 15 декабря, в 20:00

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