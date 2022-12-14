В Смоленске до конца 2023 года построят дорогу от Киселевки до Рославльского шоссе

В Смоленске построят дорогу от Киселевки до Рославльского шоссе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца 2023 года в Смоленске построят дорогу, соединяющую Киселевку с Рославльским шоссе. Как сообщил губернатор Алексей Островский в ходе прямого эфира, контракт на выполнение работ уже заключён с организацией «Смоленскавтодор».

Протяженность объекта составит 1,7 км. Объём предусмотренных на строительство средств – 340 миллионов рублей. Рассчитывается, что появление новой дороги снизит нагрузку на существующую инфраструктуру, которая, по словам смолян, плохо справляется с растущим автомобильным трафиком.

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