Lada Priora сгорела ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около двух часов ночи 15 декабря возле одного из девятиэтажных домов на улице Нормандия-Неман загорелся припаркованный автомобиль Lada Priora. Пожарных вызвали жильцы дома.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали пожар. Огонь успел сильно повредить переднюю часть автомобиля, выгорел моторный отсек. Кроме того, у припаркованного рядом Opel Vectra от высоких температур оплавлено одно из зеркал заднего вида. Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной могли стать чьи-то умышленные действия.

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