В Смоленске неизвестный поджигает двери квартир в Промышленном районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Промышленном районе города Смоленска прокатилась волна поджогов входных дверей в многоквартирных жилых домах. Произошло уже пять случаев, совершенных пироманом или группой злоумышленников.

Об очередной таком инциденте сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области. В начале двенадцатого часа вечера 14 декабря, в девятиэтажке по улице Попова неизвестный поджог входную дверь в квартиру на первом этаже дома. Пожарных вызвали жильцы соседней квартиры, которые почувствовали запах гари и увидели дым в своей квартире, затянувшийся из подъезда. Источником достаточно плотного задымления в подъезде стала горящая отделка одной из входных дверей.

Помощь прибывших на место пожарных не потребовалась. В результате случившегося отделка двери значительно повреждена огнем.

В ведомстве отмечают, что во время одного из поджогов пироман не заметил установленную в подъезде камеру видеонаблюдения, объектив которой запечатлел его нездоровое увлечение.

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