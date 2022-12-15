В мэрии Смоленска разработали график расчистки проездов и дорог к соцучреждениям. Фото: пресс-служба администрации города.

В городской администрации состоялось оперативное совещание, где был разработан график расчистки проездов и дорог к соцучреждениям. Как сообщили в мэрии, на уборку выведены силы всех профильных служб. Работа ведётся в трёх районах города.

Напомним, 14 декабря во время «Прямой линии» губернатора Алексея Островского с жителями Смоленской области отдельный блок вопросов касался многочисленных жалоб на неудовлетворительную уборку улиц, тротуаров и дворовых территорий от снега и льда.

В связи с чем глава региона дал поручение Андрею Борисову силами муниципальных учреждений до конца недели привести в порядок, очистив от снега и льда, пешеходные и подъездные пути к социально значимым объектам.

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