Смоленский губернатор прокомментировал решение американских властей о его включении в санкционный список. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

15 декабря министерство финансов США ввело санкции в отношении губернатора Смоленской области Алексея Островского. Глава региона прокомментировал данную ситуацию:

– Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю.

Также Алексей Островский отметил, что решение американский властей не повлияет на его работу:

– С точки зрения текущей работы. На нее это также никоим образом не повлияет, потому что общественно-хозяйственная деятельность и политическая работа, свойственные мне на занимаемой должности, от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут.

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