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НовостиОбщество21 декабря 2022 4:48

Рейды по уборке города от снега проходят в Смоленске

За несколько дней приведены в порядок проезды к 50 соцобъектам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Рейды по уборке города от снега проходят в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Рейды по уборке города от снега проходят в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с интенсивными осадками расчистка городских территорий ведётся и контролируется в усиленном режиме. На днях состоялся рейд по проверке результатов этой работы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, особое внимание уделяется очистке проездов к социальным учреждениям: поликлиникам, детским садам и школам. Также работы проходят на пешеходных зонах, переходах, остановках общественного транспорта.

Так, за последние несколько дней приведены в порядок проезды к 50 соцобъектам, а в связи с обильными снегопадами уборка будет продолжаться и в дальнейшем.

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