Смоленская область впервые приняла участие в акции «Ёлки России». Фото: пресс-служба администрации области.

В Смоленске презентовали уникальную Ёлку в рамках Всероссийской акции «Ёлки России». Торжественный показ прошёл в КДЦ «Губернский».

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в создании неповторимого образа новогоднего дерева приняли участие все 27 районов региона. Сейчас ёлку украшают 500 игрушек, каждая из которых – уникальное произведение искусства, отражающее исторические и культурные мотивы Смоленской области. Игрушки сделаны из бересты, ткани, глины, бумаги, дерева, лозы и кожи.

Смоленская область впервые приняла участие в акции «Ёлки России». Фото: пресс-служба администрации области.

Отметим, что Смоленская область впервые приняла участие в акции, направленной на популяризацию культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел России и их интеграции в современную среду.

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