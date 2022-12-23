Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 декабря: 17 человек выздоровели за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 045 случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 045 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 671 человек, в том числе 17 – за сутки. Не справились с заболеванием 3 173. Четырех смолян госпитализировали.

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