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НовостиЗдоровье23 декабря 2022 10:17

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 декабря: 17 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 045 случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 045 случаев заражения COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 045 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 671 человек, в том числе 17 – за сутки. Не справились с заболеванием 3 173. Четырех смолян госпитализировали.

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