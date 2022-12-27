В Смоленске обновят общественный транспорт и продолжат внедрение бесконтактной оплаты проезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Смоленска заключили соглашение со «Сбербанком» о развитии городского транспорта. Оно предусматривает привлечение филиала к решению ряда вопросов.

В частности это дополнительные средства на обновление подвижного состава и инфраструктуры электротранспорта.

– Считаю это направление нашего будущего взаимодействия крайне актуальным для Смоленска. В настоящее время город испытывает острую потребность в новых единицах подвижного состава - износ транспорта достаточно высокий. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся исправить эту ситуацию и вывести качество городского транспорта на новый уровень, – прокомментировал глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

Помимо этого, продолжится работа по внедрению бесконтактной оплаты, которая положительно зарекомендовала себя и приобрела большую популярность среди пассажиров. В планах – продолжить работу в данном направлении и сделать передвижение по городу более комфортным для смолян.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске изменят расписание движения городских автобусов с 1 января. Ознакомиться с графиком можно на сайте «Автоколонны 1308».