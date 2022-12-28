Из Смоленской области пытались вывезти более тонны бивней мамонтов. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

В Руднянском районе смоленские таможенники остановили грузовик с бивнями мамонтов, которые признаны культурной ценностью и оцениваются в 16 миллионов рублей.

Три деревянных ящика с бивнями находились среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда. Всего нашли 97 резцов мамонтов размером от полуметра до метра.

Согласно заключению эксперта Минкультуры России бивни представляют интерес для палеонтологии, их вывоз возможен только при наличии лицензии.

Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, в отношении перевозчика возбудили два уголовных дела по статьям 226 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере» и 30 УК РФ «Покушение на преступление». Мужчине грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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