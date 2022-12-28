В Смоленске крещенские купания пройдут под контролем МЧС. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Смоленска Андрей Борисов провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Один из вопросов обсуждения – обеспечение безопасности людей при совершении обряда крещенских купаний.

В настоящее время рассматривается 3 места в Смоленске, где можно будет окунуться в проруби. Как сообщил мэр на своей странице в соцсетях, в этом году разрушены крытые купели на Ключевом озере, но крещенское купание там также будет организовано.

– Совместно с Главным Управлением МЧС по региону предпримем все необходимые меры, чтобы купание в этом и других специально отведённых местах прошло безопасно с дежурством медицинских работников, спасателей и сотрудников полиции, – подчеркнул Андрей Борисов.

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