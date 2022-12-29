Алексей Островский рассказал о выполнении просьб мобилизованных смолян. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях рассказал, как выполнил просьбы мобилизованных смолян, с которыми они обратились во время недавней поездки главы региона в зону проведения СВО.

Так, по просьбе одного из военнослужащих Геннадия губернатор вручил цветы от имени защитника его супруге Елене:

– В ходе встречи рассказал о том, как воюет ее муж. Увидел, с какой теплотой и нежностью Елена Ивановна о нем рассказывает. Геннадий Александрович - кадровый военный, 20 лет отдал службе в Вооруженных Силах. Когда началась спецоперация, эмоционально очень переживал, рвался на передовую. Как только принесли повестку, говорит Елена Ивановна, было буквально так: «Меня призвали. Я поехал выполнять свой воинский долг».

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Еще один мобилизованный – Дмитрий попросил поздравить с наступающим Новым годом супругу Юлию и полуторагодовалых двойняшек – Полину и Тимофея. Алексей Островский подарил детям куклу и машинку – те, которые папа лично утверждал по фотографиям.

– Просьбы, озвученные мне нашими бойцами, исполнил. Как и все наши сограждане, надеюсь и верю, что в следующем году Геннадий Александрович и Дмитрий, а вместе с ними и тысячи наших ребят, с оружием в руках защищающих сейчас Донбасс и Россию от неонацистов, живыми и невредимыми вернутся домой с победой, к своим родным и близким. Мы все ждем их возвращения! – написал глава региона.

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