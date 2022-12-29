Усиленная уборка снега продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

К ежедневным работам по расчистке дворов и обработке противогололедными материалами привлекается снегоуборочная техника и специалисты крупнейшей управляющей компании Смоленска «Жилищник».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на уборку дворовых территорий ручным способом выходят около 200 дворников. Бригады рабочих распределены по всем районам города в зависимости от территории обслуживания. Отмечается, что это примерно по 30 человек на каждое локальное ЖЭУ.

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