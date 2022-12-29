Отель «Нью-Йорк» в Смоленске изменил название по просьбе горожан. Фото: пресс-служба администрации города.

Владельцы отеля на улице Нормандия- Неман прислушались к мнению горожан и властей и внесли изменения в название. Сегодня гостиница называется Residence Hotel Grand New-CITY.

В администрации города напоминают, что реконструкция заброшенного здания, принадлежавшего ранее Министерству обороны, началась еще в 2019 году. А в 2021 году новая гостиница приобрела свое неоднозначное название американского города Нью-Йорк, раскритикованное смолянами за непатриотичность.

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