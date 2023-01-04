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НовостиОбщество4 января 2023 8:08

В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду

Ливневки не справились с резкими перепадами температур
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Фото: «Подслушано Смоленск в соцсетях».

В Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Фото: «Подслушано Смоленск в соцсетях».

В областном центре проспект Строителей и улицу Попова затопило после резкого потепления. Кадрами ушедшей под воду проезжей части поделились смоляне в соцсетях.

В связи с погодными условиями и резкими перепадами температур система городской ливневой канализации работает на пределе возможностей. Вода препятствует передвижению пешеходов и автомобилей.

Ранее «КП» писала, что в смоленском райцентре затопило дорогу. Причиной стало несвойственное январю потепление.