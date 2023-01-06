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НовостиПроисшествия6 января 2023 6:07

В Смоленской области иномарка «вылетела» в реку

Водитель и пассажир не пострадали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области иномарка «вылетела» в реку. Фото: «Автокадр_67» в соцсетях.

В Смоленской области иномарка «вылетела» в реку. Фото: «Автокадр_67» в соцсетях.

Вечером 4 января в Новодугинском районе произошло ДТП с участием Renault Duster. Автомобиль «вылетел» с проезжей части и попал в реку. О случившемся рассказали очевидцы аварии в соцсетях.

Инцидент случился в районе села Тесово. По информации пресс-службы регионального УМВД, в результате произошедшего никто не пострадал.

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