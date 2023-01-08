20 спасателей тушили пожар в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью 8 января пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Корытня Смоленского района. На место происшествия выехали несколько автоцистерн и 20 спасателей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, огнём была охвачена хозяйственная постройка. Пламя уничтожило строение полностью.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области иномарка «вылетела» в реку. Водитель и пассажир не пострадали.