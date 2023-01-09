Новое оборудование появилось в смоленском онкологическом диспансере. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленский областной онкологический клинический диспансер закупили новое оборудование. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в медучреждении появилась установка дистанционной гамматерапии.

Аппарат, который применяется при глубоко расположенных очагах поражения, уже введён в эксплуатацию.

В депздраве отмечают, что его преимуществом является то, что высокую энергию возможно подвести прямо к новообразованиям, при этом используются существенно большие дозы, чем при рентгенотерапии. В то же время ткани и органы, расположенные в стороне от пораженного опухолью участка, страдают гораздо меньше.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске провели первую нейрохирургическую операцию с использованием инновационного микроскопа. Новый микроскоп Leica M530 OHX закуплен в рамках нацпроекта.