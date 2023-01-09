Новая мера поддержки сельхозпроизводителей появилась в Смоленской области. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Смоленской области появилась субсидия, которая предоставляется районам из федерального и регионального бюджетов, на проведение межевания и кадастровых работ на земельных участках. Участки выделяются в счет невостребованных земельных долей и передаются инвестору в собственность либо аренду для сельхозпроизводства.

Об этой мере господдержки аграриев рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. По словам главы региона, чтобы муниципалитеты несли как можно меньше затрат, предусмотрен минимальный процент софинансирования с их стороны – не более 0,01% от стоимости работ.

Работа в этом направлении началась в 2022 году. Одно из сельских поселений Руднянского района получило субсидию на проведение кадастровых работ на земельных участках общей площадью около 950 гектаров – в этом году они будут переданы инвестору. На этот год подано уже 34 заявки от 16-ти муниципальных образований.

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