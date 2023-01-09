В Смоленской области из реки подняли тело провалившегося под лёд мужчины. Фото: «Пожарно-спасательный центр».

Поисково и аварийно-спасательные отряды подняли тело 38-летнего мужчины из реки Ельша. Ранее поисками смолянина занимались спасатели ПСО «ДобротворецЪ».

Местный житель провалился под лёд в деревне Жеруны Демидовского района. По информации «Пожарно-спасательного центра», тело нашли ближе к вечеру 9 января.

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