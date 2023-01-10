В Смоленске убирают поваленные ветром деревья. Фото: пресс-служба администрации города. Фото: материалы пресс-служб

В Смоленске началась уборка и вывоз повреждённых растений, которые упали во время новогодних каникул.как рассказывают в пресс-службе администрации города, где-то треснул ствол, где-то не выдержала корневая система растения и при усилении ветра происходили обрушения.

На праздничных днях дежурные бригады городского «Зеленстроя» выезжали на распиловку таких деревьев, освобождали дороги и проезды. Сейчас в областном центре занимаются вывозом растений.

9 января работы прошли на улицах Бакунина, Ломоносова, Маршала Еременко, а также на территории Реадовского парка и микрорайона Южный.

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