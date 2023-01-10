Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 11:37

Городской фотоконкурс «Смоленские сезоны» продлен на 2023 год

Результатом станет издание иллюстрированного календаря из 12 лучших фотографий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Городской фотоконкурс «Смоленские сезоны» продлен на 2023 год. Фото: пресс-служба администрации города.

Городской фотоконкурс «Смоленские сезоны» продлен на 2023 год. Фото: пресс-служба администрации города.

Открытый фотоконкурс «Смоленские сезоны», состоящий из 4-х этапов: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», продлён на 2023 год. Принять в нем участие могут как профессионалы, так и любители.

Сейчас стартовал прием работ на этап «Зима». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, фотографии могут быть представлены по следующим номинациям:

– городской пейзаж;

– уличная фотография;

– древний город.

Результатом конкурса станет издание иллюстрированного календаря из 12 лучших фотографий.

Читай также:

Четыре двойни и одна тройня родились в декабре в Смоленске. Администрация города поделилась статистикой за последний месяц 2022 года.