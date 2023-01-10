Городской фотоконкурс «Смоленские сезоны» продлен на 2023 год. Фото: пресс-служба администрации города.

Открытый фотоконкурс «Смоленские сезоны», состоящий из 4-х этапов: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», продлён на 2023 год. Принять в нем участие могут как профессионалы, так и любители.

Сейчас стартовал прием работ на этап «Зима». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, фотографии могут быть представлены по следующим номинациям:

– городской пейзаж;

– уличная фотография;

– древний город.

Результатом конкурса станет издание иллюстрированного календаря из 12 лучших фотографий.

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