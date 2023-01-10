Порядка 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Смоленска за новогодние праздники. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

С 1-го января 2023 года на уровень администрации области перешли полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска. За новогодние праздники с улиц города вывезли порядка 30 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Как проинформировали главу региона профильные чиновники, с начала года уборка города велась в круглосуточном режиме. В отдельные дни к механизированным работам привлекалось до 129 единиц техники. Убраны все магистральные улицы, в настоящее время особое внимание уделяется межквартальным проездам и окраинам.

Уже сейчас фиксируется снижение числа негативных комментариев смолян как в соцсетях, так и на платформе обратной связи. Кроме того, в разы меньше нареканий стало поступать касательно вывоза снега с обочин. Тем не менее Алексей Островский дал указание оперативно провести инвентаризацию имеющегося в наличии спецтранспорта для уборки и посыпки тротуаров, определить перечень и количество требуемой коммунальной техники, чтобы дополнительно закупить её летом.

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