В Смоленске СК и прокуратура начали проверку информации об отсутствии отопления квартирах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет и прокуратура начали проверку информации о неотапливаемых квартирах. Смоляне в соцсетях пожаловались на отсутствие отопления в доме 100 по улице Попова. Из-за низкой температуры жильцы были вынуждены переехать к знакомым. Управляющая компания игнорировала неоднократные обращения.

На место выехала следственная группа. По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, сейчас устанавливаются причины низкой температуры в квартире заявительницы, а также намечены первоочередные мероприятия по исправлению ситуации.

Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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