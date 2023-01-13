В Смоленске СК и прокуратура начали проверку информации об отсутствии отопления квартирах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следственный комитет и прокуратура начали проверку информации о неотапливаемых квартирах. Смоляне в соцсетях пожаловались на отсутствие отопления в доме 100 по улице Попова. Из-за низкой температуры жильцы были вынуждены переехать к знакомым. Управляющая компания игнорировала неоднократные обращения.
На место выехала следственная группа. По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, сейчас устанавливаются причины низкой температуры в квартире заявительницы, а также намечены первоочередные мероприятия по исправлению ситуации.
Прокуратура Смоленской области по данному факту организовала проверку, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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