Под Смоленском на мужчине загорелась одежда при ремонте автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл 14 января в деревне Новые Батеки Смоленского района. Местный житель ремонтировал свой автомобиль УАЗ Patriot, когда на нем загорелась рабочая одежда. Огонь моментально перекинулся на гараж.

Мужчина выбежал на улицу, попытался сбить пламя с одежды и снять ее с себя. Страшную картину из дома увидели дети, они сообщили о происшествии своей маме. Женщина вызвала пожарных и «скорую».

С помощью огнетушителя, находившегося в гараже, домочадцы справились с огнем до прибытия спасателей. Медики скорой помощи госпитализировали 34-летнего хозяина дома с ожогами различной степени тяжести и в шоковом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате случившегося огнем поврежден утеплитель кровли гаража и нижняя часть автомобиля. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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