Работы по вывозу снега пройдут в ночь с 18 на 19 января на Трамвайном проезде в Смоленске

В ночь с 18 до 19 января на Трамвайном проезде проведут работы по вывозу снега. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Ночью с 18 на 19 января в Трамвайном проезде будут проводить работы по вывозу снега. Об этом сообщили в СОГБУ «Смоленскавтодор».

Водителей просят не парковать свои машины вдоль улицы с 20:00 18 января до 08:00 19 января. Транспорт может помешать проведению работ в полном объеме.

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