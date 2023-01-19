Россельхозбанк помогает активным студентам-аграриям получить опыт работы

Фото: АО «Россельхозбанк».

Важнейшим преимуществом участия является прямой контакт с ведущими работодателями агропромышленного комплекса.

«Одна из самых заметных проблем современного высшего образования – нехватка связи с реальным бизнесом. Это касается и агровузов, выпускники которых, обладая качественными теоретическими знаниями, зачастую не понимают, как выстроены процессы на предприятиях АПК. Именно поэтому работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение тем, у кого уже есть опыт. Устранить этот разрыв, дать студентам знания о реальных бизнес-процессах компании, а также сформировать у молодежи позитивный имидж агропрофессий – основные цели Клуба Амбассадоров и платформы «Я в Агро», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Чтобы стать членом Клуба, студенту необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на платформе «Я в Агро», подписаться на Telegram-канал проекта, вступить в закрытый чат амбассадоров, а затем выполнять реальные задания, в том числе – рассказывать однокурсникам о возможностях платформы, стажировках, вакансиях в АПК, делиться своим опытом выбора профессии со школьниками, участвовать в создании агро-вики – профориентационного курса, подготовленного совместно студентами и работодателями . Амбассадоры будут встречаться с представителями отрасли, проводить интервью, участвовать в совместных проектах в командах, проходить стажировки в ведущих компаниях АПК.

За участие в Клубе студентам будут начисляться баллы, которые будут учитываться при определении стипендиатов Россельхозбанка, а самые активные амбассадоры попадут на оплачиваемую стажировку в банк.

Клуб Амбассадоров – это сообщество, которое объединяет активных студентов, работодателей и вузы, позволяет молодежи погрузиться в жизнь ведущих представителей агроотрасли, получить практический опыт, совместно создавать истории успеха и рассказать обществу о перспективах и преимуществах АПК.

В 2023 году в рамках Клуба планируется провести ряд встреч амбассадоров с ведущими работодателями АПК и тренингов по навыкам лидерства и проектной работы, а также организовать несколько совместных проектов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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