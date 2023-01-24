«Квадра» ликвидировала коммунальную аварию на улице Попова в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты завершили работы на участке теплосети по улице Попова, где смонтировали 2.5 метра новой трубы после масштабной коммунальной аварии.

Как сообщают в организации, в ремонте было задействовано 15 работников и 11 единиц спецтехники.

Участок магистральной сети включён в работу. Работники МУП "Смоленсктеплосеть" и управляющих компаний провели подключение жилых и других объектов к теплу и горячей воде.

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