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НовостиОбщество24 января 2023 5:05

«Квадра» ликвидировала коммунальную аварию на улице Попова в Смоленске

В жилые дома вернулись горячая вода и тепло
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«Квадра» ликвидировала коммунальную аварию на улице Попова в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

«Квадра» ликвидировала коммунальную аварию на улице Попова в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты завершили работы на участке теплосети по улице Попова, где смонтировали 2.5 метра новой трубы после масштабной коммунальной аварии.

Как сообщают в организации, в ремонте было задействовано 15 работников и 11 единиц спецтехники.

Участок магистральной сети включён в работу. Работники МУП "Смоленсктеплосеть" и управляющих компаний провели подключение жилых и других объектов к теплу и горячей воде.

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