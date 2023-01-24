Директор школы Смоленска прокомментировала подачу обеда с плесенью в столовой. Фото: пресс-служба Администрации города.

Директор школы №40, в которой на обед подали котлеты с плесенью, прокомментировала ситуацию после проверки комиссии. В состав вошли сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

– Никаких явных нарушений выявлено не было. Взяты образцы суточных проб еды и смывы с оборудования и посуды, проводится экспертная оценка и ожидаются результаты, – сообщила директор учреждения Ирина Новикова.

В пресс-службе администрации города отмечают, что в тот день не поступало жалоб на питание от детей или родителей. В журнале оценки готовых блюд есть подписи комиссии, подтверждающие качество обедов. В школе каждый месяц организован родительский контроль, есть обратная связь на сайте учреждения. Автор поста о плесени в школьном обеде пока так и не вышел на связь.

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