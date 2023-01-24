В Смоленске разрабатывают единую дизайн-концепцию для гаражей. Фото: пресс-служба администрации города.

Представители управления архитектуры и градостроительства подготовили дизайн-проект по благоустройству гаражно-строительного кооператива в на проспекте Строителей в Промышленном районе.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что место выбрано не случайно – по проспекту движется интенсивный транспортный поток. Также здесь находятся гостиница «Стандарт отель» и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования».

Основная идея благоустройства гаражно-строительного кооператива состоит в том, чтобы оформить несочетающиеся между собой рекламные баннеры в едином цвете.

При разработке концепции дизайнеры предложили председателям кооперативов единую концепцию для улучшения общего внешнего вида. При разработке финального проекта будут предусмотрены все пожелания.

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