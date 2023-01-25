Глава Смоленской области встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона Алексей Островский встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Среди вопросов, поднятых на встрече – перспективы межрегионального сотрудничества, в том числе, расширение кооперации в промышленной сфере.

Как рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях, губернатор Санкт-Петербурга пригласил представителей Смоленской области принять участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса и в международном форуме «Российский промышленник». Кроме этого, поступило предложение посетить Санкт-Петербург в рамках бизнес-миссии.

Ещё одной темой обсуждения стало укрепление и расширение сотрудничества в сфере науки и образования, в том числе, в вопросах повышения квалификации управленцев и педагогов.

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