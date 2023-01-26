В Смоленске обсудили погашение кредитной задолженности «Жилищника». Фото: пресс-служба администрации города.

Губернатор Алексей Островский и глава города Андрей Борисов обсудили ситуацию с финансовым оздоровлением и погашением кредиторской задолженности крупнейшей управляющей компании Смоленска – «Жилищник».

К настоящему времени она обслуживает свыше полутора тысяч многоквартирных домов – это более 70% жилого фонда областного центра. Из-за задолженности потребителей перед ОАО «Жилищник» с прошлого года в отношении УК введена процедура наблюдения.

Исходя из того, что предприятие существует давно, долг скапливался на протяжении нескольких лет. Руководство организации постоянно взаимодействует с управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области. В постоянном режиме проходят встречи и отрабатываются исполнительные производства, на предмет их завершения.

Так, как сообщил Андрей Борисов, удалось убрать ошибочные задвоения в расчетах и снизить долговую нагрузку на 600 млн рублей. В феврале этого года пройдёт собрание основных кредиторов, на котором будут обсуждаться варианты выплат задолженности и оздоровления компании.

– Совместно с администрацией области предпримем все меры для положительного разрешения вопросов в переговорном процессе, – подчеркнул глава города на своей странице в соцсетях.

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