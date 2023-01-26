Под Смоленском проведут баскетбольный турнир в честь добровольцев СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с президентом региональной Федерации баскетбола, советником Министра спорта РФ Сергеем Фоминым. На ней обсуждались итоги работы Федерации в минувшем году, а также планы на 2023-й год, в том числе организация баскетбольного турнира в честь добровольцев СВО.

Так, турнир «Феникс», названный в честь одноименного воинского подразделения, бойцы которого участвуют в СВО, планируется провести накануне Дня защитника Отечества в Десногорске.

– Уверен, что «Росэнергоатом» поддержит нашу совместную инициативу и это мероприятие займет постоянное место в спортивном календаре региона, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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