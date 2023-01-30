В Смоленске 16 пожарных спасали от огня жилой дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 23 часов вечера в воскресенье, 29 января, на улице Шевченко произошёл пожар. На место вызова выехали автоцистерны и автолестница, а также 16 человек личного состава спасателей.

Очаг возгорания находился в комнате жилого дома – по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, огнем была охвачена мебель.

В результате пожара огонь уничтожил кресло, повредил стену на площади 2 м.кв., потолочную отделку на площади 5 м.кв. Пострадавших в результате случившегося нет. Причину устанавливают специалисты.

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