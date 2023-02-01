Роспотребнадзор прокомментировал вспышку скарлатины в детском саду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По единичному инфекционному заболеванию воспитанника детского сада №78 «Исток» в Смоленске региональное управление Роспотребнадзора организовало проведение эпидемиологического расследования. Устанавливаются причины условий его возникновения.

В ведомстве отметили, что случая групповой вспышки инфекционного заболевания в образовательном учреждении не зафиксировано. В связи с заболеванием на карантин была закрыта одна группа.

Ранее «КП» писала, что Роспотребнадзор проверит сообщения о вспышке скарлатины в детском саду Смоленска. О закрытии группы на карантин сообщили родители воспитанников.