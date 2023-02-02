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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:32

В Смоленске пройдут проверки после череды ДТП с участием общественного транспорта

В областном центре участились случаи аварий с пострадавшими
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске пройдут проверки после череды ДТП с участием общественного транспорта. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В Смоленске пройдут проверки после череды ДТП с участием общественного транспорта. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В связи с тем, что за последние недели участились публикации о ДТП с участием общественного транспорта, прокурор Смоленской области Сергей Карапетян дал поручение о проведении проверки, в ходе которой будут выявлены возможные факты бездействия контролирующих органов по нарушениям, допущенными перевозчиками.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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