Упавшая свеча устроила пожар на улице Попова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
1 февраля в девятиэтажке на улице Попова в Смоленске произошел пожар.
Женщина не погасила свечу, которая осталась гореть на деревянном подлокотнике дивана. Из-за упавшей свечи произошел пожар. Соседи вызвали на помощь спасателей.
Подразделения 7 пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу и спасли жилье, остановив распространение огня. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, собственники лишились мебельного гарнитура, телевизора и ремонта в этой же комнате. Эвакуировать соседей не пришлось.
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