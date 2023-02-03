Губернатор Алексей Островский проведёт Прямую линию со смолянами 14 февраля. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

14 февраля в 12 часов губернатор Алексей Островский проведет Прямую линию с жителями области в эфире канала «Россия 24».

Вопросы главе региона можно задать, оставив комментарий к посту в официальной группе ВКонтакте администрации области или дозвонившись по телефону 8 (4812) 68-48-08.

Прямая трансляция будет доступна в паблике администрации и в группе «ГТРК Смоленск». А по ТВ ее повтор можно будет посмотреть 14 февраля в 20:00 на канале «Россия 24».

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