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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:21

Губернатор Алексей Островский проведёт Прямую линию со смолянами 14 февраля

Задать вопросы главе региона можно уже сейчас
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Губернатор Алексей Островский проведёт Прямую линию со смолянами 14 февраля. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский проведёт Прямую линию со смолянами 14 февраля. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

14 февраля в 12 часов губернатор Алексей Островский проведет Прямую линию с жителями области в эфире канала «Россия 24».

Вопросы главе региона можно задать, оставив комментарий к посту в официальной группе ВКонтакте администрации области или дозвонившись по телефону 8 (4812) 68-48-08.

Прямая трансляция будет доступна в паблике администрации и в группе «ГТРК Смоленск». А по ТВ ее повтор можно будет посмотреть 14 февраля в 20:00 на канале «Россия 24».

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