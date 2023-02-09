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НовостиОбщество9 февраля 2023 5:08

В Смоленской области на 20% увеличат посевы льна

Губернатор Алексей Островский поручил вывести регион в лидеры страны по посевам льна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области на 20% увеличат посевы льна.

В Смоленской области на 20% увеличат посевы льна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области увеличат посевной клин под лён на 20%. О планах на 2023 год губернатору Смоленской области Алексею Островскому доложил заместитель губернатора, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев.

Посевная площадь льна-долгунца в 2022-м году составила 4,2 тыс. гектаров, валовой сбор - 3 тыс. тонн при урожайности 9,7 центнеров льноволокна с 1-го гектара. По посевным площадям регион стал первым в ЦФО и третьими в России. Выручка от реализации продукции льноводства превысила 600 млн рублей. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, в этом году планируется увеличить посевные площади льна-долгунца до 5 тысяч гектаров.

Одним из «якорных» инвесторов, занимающихся этим направлением, является компания «Русский лен» в Сафоновском районе. Предприятие разработало пилотный проект, в соответствии с которым «Русский лен» в счет будущего урожая готов предоставить своим партнерам из числа сельхозтоваропроизводителей в сфере льноводства семена, удобрения, при необходимости – технику в период сбора льнотресты, а также закупить собранный урожай по заранее согласованным ценам.

Сейчас свою заинтересованность в участии подтвердили уже 8 льносеющих организаций региона.

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