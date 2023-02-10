Многодетной семье из Смоленской области выдали земельный участок без коммуникаций. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Администрация Сафоновского района предоставила многодетной семье земельный участок для строительства дома. Однако власти не обеспечили его необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Восстановлением прав смолян занялась Сафоновская межрайонная прокуратура. Через суд местную администрацию обязали обеспечить земельный участок инженерной и транспортной инфраструктурой в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены. Однако не согласившись с указанным решением суда, администрация района обжаловала судебный акт, но решение суда оставили без изменений.

Читай также:

Алексей Островский оценил работу Дома культуры на колёсах в Смоленском районе. Автоклуб был приобретен в рамках нацпроекта «Культура».