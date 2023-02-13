Более 20 единиц техники задействовали в расчистке дорог Смоленска от снега. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядчики выполняют расчистку и обработку проезжей части улиц Смоленска. Как сообщили в организации, на выходных в работе было задействовано более двух десятков комбинированных дорожных машин, тракторов и другой специализированной техники. Техника работает группами во всех районах Смоленска.

В понедельник, 13 февраля, работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. Дорожники выполняют расчистку и обработку проезжей части улиц, тротуаров, межквартальных проездов и уборку остановок.

Ранее «КП» писала, что 13 февраля в Смоленской области ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +3.