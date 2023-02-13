Студенты СмолГу разработают концепции новых арт-объектов к 1160-летию Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Начинающие дизайнеры разработают концепции арт-объектов к юбилею Смоленска – в этом году городу исполняется 1160 лет. Новые конструкции появятся на площади Ленина.

– Сначала молодым дизайнерам предстоит произвести замеры и фотографии территории, на которой будет располагаться будущий арт-объект, затем подобрать необходимую концепцию и, учитывая культурно-исторические особенности места, выбрать необходимую стилистику. Некоторые задумки у студентов уже есть, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все подготовленные проекты будут представлены в отдел городского дизайна и на оценку смолянам.

Ранее «КП» писала, что губернатор Смоленской области и председатель Госдумы Вячеслав Володин посетили лицей-интернат «Феникс». В рамках частно-государственного партнерства здесь построен детский сад и проведена реконструкция сельской школы.