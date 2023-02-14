В Смоленске к приобретению новых остановок привлекут инвестора. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В ходе Прямой линии губернатора Алексея Островского на телеканале «Россия 24», смоляне задали вопрос по поводу состояния остановочных павильонов на улицах Смоленска.

— Мы ищём инвестора, чтобы комплексно подойти к решению данного вопроса на территории города. За эти средства, мы планируем поставить новые, современные остановочные павильоны, – сообщил глава региона.

Павильоны, которые планируется менять комплексно, будут идти в связке с киосками, а также рекламными щитами. За счёт этого инвестор, вложив средства, сможет их вернуть и получить прибыль.

Ранее «КП» писала, что 6,8 млрд рублей направят на ремонт дорог Смоленской области в 2023 году. Об этом также стало известно в ходе Прямой линии губернатора Алексея Островского на канале «Россия 24».