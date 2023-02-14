Браконьеры застрелили трёх косуль в Починковском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ходе планового рейдового выезда госохотинспекторы выявили факт незаконного отстрела 3 косуль на территории Починковского района.
По информации регионального департамента лесного хозяйства, злоумышленники незаконно, в закрытые сроки охоты на косуль, отстреляли 2 самки и 1 самца. Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Причинённый ущерб от незаконно добытых косуль составляет 547 тысяч рублей.
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