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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:09

Браконьеры застрелили трёх косуль в Починковском районе

Причинённый ущерб составил 547 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Браконьеры застрелили трёх косуль в Починковском районе.

Браконьеры застрелили трёх косуль в Починковском районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе планового рейдового выезда госохотинспекторы выявили факт незаконного отстрела 3 косуль на территории Починковского района.

По информации регионального департамента лесного хозяйства, злоумышленники незаконно, в закрытые сроки охоты на косуль, отстреляли 2 самки и 1 самца. Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Причинённый ущерб от незаконно добытых косуль составляет 547 тысяч рублей.

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