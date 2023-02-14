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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:22

Жители Смоленска могут подать заявку на отлов бездомных собак

О том, куда можно обратиться, рассказали в мэрии Смоленска
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне могут подать заявку на отлов бездомных собак.

Смоляне могут подать заявку на отлов бездомных собак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Смоленска могут подать заявку на отлов животных без владельцев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, этим занимается индивидуальный предприниматель Богомолов Ю.В. на основании заключенного госконтракта с главным управлением ветеринарии Смоленской области.

Заявки заполняются строго по форме и направляются на электронною почту организации по отлову vetki40@gmail.com. Телефоны для справок: 8 (953) 337-10-90, 8 (953) 328-61-31.

Ранее «КП» писала, что браконьеры застрелили трёх косуль в Починковском районе. Причинённый ущерб составил 547 тысяч рублей.