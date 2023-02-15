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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 7:56

В Смоленской области затопило санаторий имени Пржевальского

Возможная причина случившегося — разморозка системы отопления
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области затопило санаторий имени Пржевальского. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленской области затопило санаторий имени Пржевальского. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В санатории имени Пржевальского, расположенном в Демидовском районе, произошел потоп. Фотографиями с места событий поделились смоляне в соцсетях.

В настоящее время в комнатах и коридорах санатория стоит вода и свисают сосульки. Предположительно, причина случившегося – разморозка системы отопления.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленской области устроил стрельбу из карабина на улице. Инцидент произошёл в Ярцеве.