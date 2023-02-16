За 2022 год в Смоленске демонтировали более 50 незаконно уставленных ларьков. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается работа по выявлению нестационарных торговых объектов. За 2022 год в Смоленске демонтировали более 50 незаконно уставленных ларьков.

Работа проводится сотрудниками управления торговли администрации города на регулярной основе. В мэрии отмечают, что сносу ларьков предшествуют не только суды, но и штрафные санкции.

Если владелец объекта проигнорировал требования добровольно убрать павильон, принимается решение о принудительном демонтаже объекта с последующим вывозом его на временное хранение.

Так, в общей сложности на территории областного центра демонтировано свыше 50 ларьков, из них половина устранена собственниками, а половина – принудительно.

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